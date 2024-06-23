«Альтернатива для Германии» (АдГ) намерена основать фракцию «Суверенитисты» в Европарламенте, которая будет выступать за нормализацию отношений с Россией и избавление от гегемонии ЕС. Об этом сообщает Spiegel.

В мае всех представителей АдГ исключили из фракции «Идентичность и демократия», что стало следствием череды скандалов вокруг политика от АдГ Максимилиана Кра. После этого «Альтернатива для Германии» начала искать варианты формирования альтернативных альянсов в Европарламенте.

Для создания фракции нужно минимум 23 депутата из семи государств ЕС.

12 июня уехавшая из Германии в Россию немецкий политик Ольга Петерсен, представляющая партию «Альтернатива для Германии», получила мандат на местных выборах в Гамбурге.

12 июня депутат от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн заявил, что власти Германии не хотят мира в Европе. По его мнению, открытие завода Rheinmetall на территории Украины говорит о непосредственном вовлечении немецкой экономики в военные действия.

Ранее в Германии предупредили о распаде страны в случае прямого вмешательства на Украине.