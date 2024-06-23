Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

АдГ собирается создать «пророссийскую» фракцию в Европарламенте

Spiegel: «Альтернатива для Германии» хочет создать в ЕП фракцию «Суверенисты»

close
100%
Sebastian Willnow/Global Look Press

«Альтернатива для Германии» (АдГ) намерена основать фракцию «Суверенитисты» в Европарламенте, которая будет выступать за нормализацию отношений с Россией и избавление от гегемонии ЕС. Об этом сообщает Spiegel.

В мае всех представителей АдГ исключили из фракции «Идентичность и демократия», что стало следствием череды скандалов вокруг политика от АдГ Максимилиана Кра. После этого «Альтернатива для Германии» начала искать варианты формирования альтернативных альянсов в Европарламенте.

Для создания фракции нужно минимум 23 депутата из семи государств ЕС.

12 июня уехавшая из Германии в Россию немецкий политик Ольга Петерсен, представляющая партию «Альтернатива для Германии», получила мандат на местных выборах в Гамбурге.

12 июня депутат от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн заявил, что власти Германии не хотят мира в Европе. По его мнению, открытие завода Rheinmetall на территории Украины говорит о непосредственном вовлечении немецкой экономики в военные действия.

Ранее в Германии предупредили о распаде страны в случае прямого вмешательства на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами