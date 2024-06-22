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В МИД России заявили об угрозе ядерной безопасности Европы

Захарова: Украина ставит под угрозу ядерную безопасность Европы

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина ставит под угрозу ядерную безопасность Европы. Об этом говорится в комментарии дипломата, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

По словам Захаровой, систематичность атак украинской армии как на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), так и на другие энергетические объекты демонстрирует «сформировавшуюся и целенаправленную тенденцию на то, чтобы нанести неприемлемый ущерб экономике Российской Федерации и создать риски техногенных аварий, которые способны поставить под удар ядерную безопасность всего европейского континента».

19 июня директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявляла, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Энергодар, где расположена электростанция, в результате чего город остался без света. Позднее она уточнила, что дроны-камикадзе ВСУ полностью уничтожили подстанцию «Луч», которая питала Энергодар и близлежащие населенные пункты.

Ранее два села в Запорожской области оказались обесточены после атаки ВСУ.

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