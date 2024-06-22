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На Западе предупредили Украину о серьезной опасности после отказа от условий Путина

Эксперт Крэйнер: отказ Запада от условий мира Путина приведет к краху Украины

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Отказ Запада от мирного предложения России приведет только к разрушению Украины. Об этом сообщил эксперт Алекс Крэйнер в интервью Dialogue Works.

«То, что останется от Украины, будет представлять собой нищее, разрушенное государство-обрубок без выхода к морю, объект препирательств держав Европы, которым придется спасать ее экономически», — сказал он.

Крэйнер отметил, что из-за отказа союзников Украины принять предложение президента РФ Владимира Путина по завершению вооруженного конфликта Украина лишится важных для нее территорий и доступа к Черному морю. Эксперт предупредил, что западные страны могут вызвать эскалацию с целью вовлечения других стран в боевые действия.

До этого корреспондент американского издания Responsible Statecraft (RS) Блейз Малли обратил внимание на ужесточение позиции российского президента по переговорам с Украиной после саммита в Швейцарии.

Ранее Трамп заявил, что с Путиным можно вести переговоры по Украине.

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