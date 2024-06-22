Ряд британских политиков, в том числе министр внутренних дел Джеймс Клеверли и зампредседателя консерваторов Джонатан Гуллис, обрушился с критикой на главу правой английской партии Reform UK Найджела Фараджа после его заявления о том, что конфликт на Украине был спровоцирован НАТО. Своим мнением они поделились на своих страницах в соцсети X (бывшая Twitter).

Клеверли заявил, что Фарадж якобы «повторяет гнусное оправдание (президента России Владимира. – Прим. ред.) Путина» начала специальной военной операции.

По мнению Гуллиса, именно Россия якобы ответственна за конфликт на Украине.

В свою очередь кандидат в британский парламент от консерваторов Лиам Фокс утверждает, что страны НАТО не провоцировали украинский конфликт, а Киев имеет право на самооборону. По его мнению, Украина «не должна подвергаться диктату» со стороны России.

До этого Фарадж заявил, что украинский кризис является результатом действий НАТО и Европейского союза (ЕС), которые постоянно стремятся к расширению на восток.

Он рассказал, что начал предупреждать об угрозе конфликта на Украине еще в 2014 году. По словам Фараджа, для него этот факт был очевиден.

Ранее Байден испугался, что некоторые страны станут самостоятельнее после поражения Украины.