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Экс-премьер Украины рассказал, как Зеленский хочет избежать военного переворота

Азаров: Зеленский созданием военной полиции хочет избежать военного переворота

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Gleb Garanich/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский стремится избежать военного переворота в стране, поэтому он создал военную полицию. Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Истинная цель создания Зеленским военной полиции – не только решить проблему массового дезертирства военных, но и пресечь в зародыше возможность военного переворота, как одного из возможных вариантов развития событий», — подчеркнул бывший украинский премьер.

Как сообщил Азаров, военная полиция будет наделена намного более широкими полномочиями, чем существующая Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

Орган, добавил экс-премьер, будет фактически подчинен Зеленскому.

До этого «РБК-Украина» со ссылкой на данные министерства обороны страны сообщала, что сотрудники украинских военкоматов не имеют права задерживать и доставлять в военкомат военнообязанных для уточнения учетных данных.

Ранее в Харькове неизвестный мужчина открыл огонь по военкомату из гранатомета.

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