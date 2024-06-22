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Кандидат в президенты США рассказал о коллапсе государства из-за Украины

Кеннеди-младший: США приближают свой коллапс из-за конфликта на Украине

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Brian Snyder/Reuters

США могут погибнуть «от собственного меча» на фоне поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ) и стремления к эскалации украинского конфликта. Такое мнение на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) высказал независимый кандидат на пост президента США Роберт Кеннеди – младший.

«В этом конфликте США рискуют погибнуть от собственного меча», — подчеркнул политик.

По словам кандидата в президенты США, мир после войны во Вьетнаме стал совершенно по-другому воспринимать моральное лидерство Соединенных Штатов. Конфликт на Украине лишь усилит негативный образ США в глазах мирового сообщества. В этой связи, по мнению политика, все больше стран делают выбор в пользу интеграции в структуры БРИКС вместо НАТО.

До этого экс-посол Австралии в России Тони Кевин заявил, что Россия побеждает Запад «в реальной войне» против Европы и НАТО, а победа РФ на

Ранее Байден испугался, что некоторые страны станут самостоятельнее после поражения Украины.

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