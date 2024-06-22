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США решили закрыть российские визовые центры

Антонов: США закрывают российские визовые центры в Вашингтоне и Нью-Йорке

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Михаил Тургиев/РИА «Новости»

Власти США решили закрыть российские визовые центры в Вашингтоне и Нью-Йорке, дипломатов РФ также лишат возможности не платить налоги в стране. Об этом сообщил посол РФ Анатолий Антонов журналистам по завершении мемориальной акции «Свеча памяти» на территории посольства, передает ТАСС.

«Каждый день против нас совершаются выпады. Вот и сегодня, буквально час тому назад, <...> американцы прислали нам уведомление о том, что закрывается визовый центр. И теперь на плечи российских дипломатов, консулов ложится дополнительная нагрузка», — сказал он, отметив, что работа продолжится.

По его словам, посольство бросит все свои силы для того, чтобы обеспечить россиян необходимым правовым и консульским обеспечением.

Помимо этого, Вашингтон отобрал у дипломатов РФ карточки освобождения от налога, которые предполагают привилегии в любой стране, позволяющие им жить и не платить налоги в местную казну, добавил Антонов.

До этого глава российского диппредставительства сообщал, что ряд граждан РФ были вынуждены вернуться из-за угрозы тюрьмы в США.

Ранее в конгрессе США назвали осложняющий фактор при контактах законодателей РФ и США.

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