Семья Скрипалей, осужденный за государственную измену за шпионаж в пользу Британии Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, отказалась участвовать в слушании по делу об отравлении. Об этом сообщает газета The Guardian, которая ссылается на результаты предварительных слушаний.

Следствие отмечает, что Скрипали имеют право отказаться от участия в очередных слушаниях, так как тех сведений, которые были предоставлены правоохранителям ранее, уже достаточно. Однако, члены семьи британки Дон Стерджес, предположительно ставшей жертвой отравляющего вещества, потребовали участия семьи Скрипалей в слушаниях.

До этого официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Британия впервые с 2018 года ответила на запрос России по ситуации вокруг Сергея и Юлии Скрипалей.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России в 2006 году за шпионаж, и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта 2018 года. По версии британской стороны, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества А234 («Новичок»). Лондон выступил с утверждением, что это вещество разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил российские власти в причастности к отравлению.

В результате отравления отец и дочь Скрипали попали в больницу, врачам удалось их вылечить. Об их дальнейшей судьбе официально не сообщалось — по соображениям безопасности.

Ранее Захарова заявила, что западные медиагиганты солидаризируются с террористами.