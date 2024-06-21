«Снятся коровы, я их ночью дою»: Лукашенко назвал самую интересную работу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения молочно-товарного комплекса сравнил свою работу с деятельностью в сельском хозяйстве. Кадры его визита опубликовал Telegram-канал «Пул первого».

Глава государства выразил мнение, что лучше работы, чем в сельском хозяйстве, нет.

«Я это все прошел. <...> Мне снятся по ночам сейчас люди, с которыми я работал. Снятся коровы, я их ночью дою», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко также назвал президентство «чепухой». При этом работу в сельском хозяйстве он счел «самой интересной».

В конце февраля Лукашенко объявил о планах вновь баллотироваться в президенты Белоруссии на выборах в 2025 году. Этот пост он занимает с 1994 года, его последнее переизбрание вызвало массовые протесты в стране. Сам себя Лукашенко назвал «уходящим президентом», однако счел отставку сейчас «равнозначной предательству». По его мнению, оппозиция за рубежом готовится «захватить клочок» Белоруссии и ввести в страну войска НАТО.

В ноябре 2023 года Центральная избирательная комиссия Белоруссии назначила сроки проведения выборов главы государства. По данным издания БелТА, голосование должно состояться не позднее 20 июля 2025 года.

Ранее Лукашенко предложил белорусам перейти с кофе на молоко.