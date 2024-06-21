Бельгия считает, что изъятие активов РФ приведет к непредсказуемым последствиям

Власти Бельгии выступают против изъятия зарубежных активов России, поскольку такой шаг со стороны Евросоюза может иметь непредсказуемые последствия, Брюссель также выступает за «распределение рисков» по кредиту Украине с использованием прибыли от активов. Об этом заявил глава бельгийского минфина Винсент ван Петегем, передает РИА Новости.

«Для нашей страны принципиально важны две вещи — не трогать сами активы, так как смена их владельца может иметь непредсказуемые последствия в финансовой и юридической плоскости. Второе – это распределение рисков (по кредиту. – прим. ред.)», — подчеркнул он.

21 июня еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони назвала, что Евросоюз собирается обсудить механизм, который необходимо сформировать для предоставления кредита Украине на сумму 50 миллиардов евро с погашением доходами от российских замороженных активов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала воровством решение стран «Большой семерки» выделить Киеву $50 млрд за счет доходов от замороженных российских активов.

Ранее глава минфина США не согласилась с заявлением Путина.