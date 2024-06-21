Украинский лидер Владимир Зеленский превратился для Запада в «чемодан без ручки», поэтому от него вскоре попытаются избавиться. Такое предположение в беседе с RT сделал глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

«Естественно, говорить уже о законности его пребывания в должности президента не приходится. То есть на сегодняшний день он не может являться законным президентом так называемого государства Украина», — подчеркнул Гемпель.

Он добавил, что Зеленский потерял поддержку народа Украины, а значит сходит на нет та идеология, которую годами насаждал в стране Запад.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин до этого заявил, что США и Европейский союз решили избавиться от Зеленского, в том числе из-за низкого уровня поддержки среди населения. По его словам, вложения Вашингтона и Брюсселя в руководство Украины не оправдались.

Как отметил спикер нижней палаты парламента, рейтинг Зеленского на Украине в мае опустился до 17%. Случилось это, по мнению Володина, из-за планов по снижению возраста мобилизации до 18 лет, экономических проблем и поражений украинских Вооруженных сил (ВСУ) на поле боя.

Ранее жена Зеленского рассказала о своем психологическом истощении.