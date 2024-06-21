В МИД России объяснили падение конкурентоспособности Германии

Из-за беспрекословного доверия к США Германия опустилась в рейтинге экономической конкурентоспособности ниже Бахрейна и Исландии. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, в рейтинге экономической конкурентоспособности Швейцарского института бизнеса IMD Германия располагается между Люксембургом и Таиландом.

«Если при Ангеле Меркель Берлин уверено сохранял за собой место в первой десятке стран по совокупным показателям конкурентоспособности, соответствуя своему месту в «Группе семи», то теперь едва вползает в первую тридцатку», — написала она.

Захарова добавила, что на сегодняшний день Бахрейн и Исландия более конкурентоспособны, чем «германский колосс на американских ногах». Она пояснила, что с ФРГ в очередной раз сыграло злую шутку беспрекословное доверие к Вашингтону, а также санкции против России.

20 июня сообщалось, что Германия выступала против введения жестких мер при обсуждении нового пакета санкций Евросоюза в отношении России.

В этот же день стало известно, что постпреды стран Евросоюза согласовали 14-й пакет санкций против России. Этот пакет включит меры по предотвращению обхода уже введенных ограничений.

Накануне газета Handelsblatt написала, что канцлер Германии Олаф Шольц, еще будучи министром финансов, намеревался заключить тайную сделку с США для того, чтобы предотвратить американские санкции против строительства газопровода «Северный поток-2».

Ранее в Германии показали карту Украины без Крыма.