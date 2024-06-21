ЕС может в июне подписать с Украиной документ по безопасности

Европейский союз надеется в июне подписать с Украиной документ, который предоставит стране гарантии безопасности. Об этом заявил высокопоставленный представитель ЕС перед заседанием министров иностранных дел стран сообщества, которое состоится в понедельник, 24 июня.

«Ожидаем, что министры обсудят гарантии безопасности для Украины — текст, который мы скоро финализируем и надеемся подписать до конца месяца», — сказал он.

13 июня президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский подписали на саммите G7 соглашение по безопасности, рассчитанное на 10 лет. В документе говорится, что Соединенные Штаты будут в течение 10 лет предоставлять Украине военную продукцию, разведданные, а также тренировать солдат украинской армии и развивать военно-промышленный комплекс страны.

До этого сообщалось, что Евросоюз согласовал проект документа о предоставлении Украине гарантий безопасности. Он предусматривает политическую, военную и экономическую помощь Киеву, но исключает участие военных ЕС в конфликте.

Ранее в НАТО рассказали, зачем нужны боевые действия на Украине.