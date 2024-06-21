Политолог оценил слова Орбана о военной миссии НАТО на Украине

Запад балансирует на очень опасной границе между прямым и косвенным участием в конфликте на Украине. Такое мнение в интервью RT высказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин, комментируя заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что НАТО организует военную миссию на украинской территории, в которой Будапешт не будет принимать участие.

«Американцы, понимая опасность этой границы, сделали шаг в сторону и сказали: «Вы знаете, мы вообще-то ни при чем, это наши европейские союзники — на них вся ответственность, они теперь принимают решения, не американцы, по вопросу Украины», — отметил эксперт.

Он добавил, что США «потихоньку уходят в сторону» от украинского конфликта, но всячески подталкивают к нему Европу.

Как отметил премьер Венгрии, ему удалость достичь «минимальной цели» и договориться с генсеком НАТО о том, что Будапешт не будет принимать участия в планируемой миссии на территории Украины. При этом Орбан указал, что «машиниста убедить не удалось, поскольку он силен». Теперь, по его словам, предотвратить глобальный конфликт сможет только Дональд Трамп в случае возвращения в Белый дом.

До этого Орбан заявил, что стремление Запада во главе с Соединенными Штатами нанести поражение России безнадежно и обойдется высокой ценой.

Ранее венгерский премьер оценил возможность поддержки кандидатуры Рютте на пост генсека НАТО.