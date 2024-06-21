Евросоюз обсудит санкции против Грузии из-за закона об иностранных агентах

Министры иностранных дел стран Евросоюза 24 июня обсудят возможные санкции против Грузии из-за принятия закона об иностранных агентах. Об этом сообщает портал Euractiv со ссылкой на проект документа.

В нем отмечается, что Брюссель рассматривает возможность приостановки двусторонних визитов на высоком уровне и мероприятий в рамках соглашения об ассоциации между Евросоюзом и Грузией, а также заморозки подписания двусторонних соглашений.

Также страны ЕС могут внести в санкционный список высокопоставленных чиновников Грузии, а также приостановить финансирование проектов по развитию гражданского общества и независимых средств массовой информации.

3 июня спикер грузинского парламента Папуашвили подписал так называемый закон об иноагентах, завершив процесс его принятия в стране. Теперь иноагентами в Грузии будут считать тех, кто получает из-за рубежа более 20% от общего объема финансирования за год. В Госдуме РФ заявили «Газете.Ru», что, приняв этот закон, Грузия проголосовала за суверенитет и национальные интересы, «против навязываемой Западом насильственной «украинизации». А в самой республике уже более 100 организаций заявили, что не собираются регистрироваться в реестре иноагентов, считая, что этот «российский закон» «убьет демократию».

Ранее глава МИД Грузии заявил, что страна держит курс в Евросоюз и НАТО.