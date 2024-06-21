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Политолог: проверка армии в Белоруссии говорит о подготовке к худшему

Политолог Михайлов: Белоруссия проверяет армию, так как готовится к худшему

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Внеплановая проверка армии в Белоруссии говорит о том, что страна начала готовиться к худшему сценарию развития событий, считает политолог Евгений Михайлов. Власти ожидают возможных провокаций на границе, заявил он в беседе с 360.ru.

Напомним, Минобороны Белоруссии сообщило о внезапной проверке готовности соединений и воинских частей армии к выполнению задач по предназначению. Привлечены силы специальных операций и ракетных войск. По мнению Михайлова, причиной стала неспокойная ситуация на границе, где была замечена иностранная техника.

«HIMARS, замечены Bradley в Житомирской области на границе с Белоруссией. И уже говорили, что вполне ожидается провокация в отношении белорусов», — объяснил политолог.

Проверка армии также соответствует договоренностям с Россией, добавил Михайлов. Пи этом он считает, что никакой провокации не будет, однако военным все равно нужно быть готовыми к разным сценариям.

«У нас враг один — Запад и нацизм. Белоруссия готовится к худшему», — заключил эксперт.

Ранее в Польше рассказали о стрельбе у границы с Белоруссией.

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