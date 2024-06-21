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Трамп получил пожертвование биткоинами на свою предвыборную кампанию

Reuters: Трампу пожертвовали $2 млн биткоинами на его предвыборную кампанию

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Brendan McDermid/Reuters

Американские братья-миллиардеры Тайлер и Кэмерон Уинклвосс пожертвовали экс-президенту США $2 млн биткоинами на его предвыборную кампанию, поскольку Трамп «был за биткоин». Об этом сообщает агентство Reuters.

«Близнецы-миллиардеры Уинклвосс, основатели криптовалютной компании Gemini, заявили… что каждый из них пожертвовал по 1 миллиону долларов в биткоинах на поддержку Дональда Трампа», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что, по мнению Тайлера Уинклвосса, демократическая администрация президента США Джо Байдена «открыто объявила войну криптовалюте» и что Трамп был «за биткойн, за криптовалюту и за бизнес».

4 июня Трамп объявил, что его сторонники пожертвовали ему рекордные $300 млн на предвыборную кампанию в мае. Трамп также отметил, что $141 млн были получены благодаря небольшим пожертвованиям от 2 млн человек, из которых 25% впервые перечислили деньги на его кампанию в 2024 году.

Ранее в штабе Трампа призвали пожертвовать на кампанию политзаключенному.

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