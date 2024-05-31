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В штабе Трампа призвали пожертвовать на кампанию политзаключенному

Штаб Трампа призвал пожертвовать на возвращение политзаключенного в Белый дом

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Mike Segar/Reuters

Предвыборный штаб бывшего президента США Дональда Трампа призвал его сторонников пожертвовать на возвращение политзаключенного в Белый дом. Соответствующее объявление размещено на сайте штаба и сопровождается заявлением Трампа о своей невиновности.

Гражданам США предлагается поддержать Трампа любой суммой, внеся разовый взнос или оформив ежемесячную подписку.

«Коварный Джо Байден должен получить сообщение — прямо здесь, прямо сейчас — о том, что его шансы на второй срок исчезнут сегодня! <..> Прежде чем день закончится, я призываю десять миллионов патриотов, выступающих за Трампа, внести свой вклад и сказать: я поддерживаю президента Трампа», — говорится в заявлении.

Подчеркивается, что Трамп намерен завершить сбор пожертвований в течение нескольких дней. Их масштаб должен стать доказательством общественной поддержки политика.

До этого предвыборный штаб Байдена назвал признание Трампа виновным в подлоге документации признаком верховенства права и подчеркнул, что удержать его от возвращения в Овальный кабинет может только голосование.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. От Республиканской партии на выдвижение претендует бывший президент США Дональд Трамп, от Демократической — действующий президент Джо Байден. Оба кандидата отличаются почтенным возрастом: Дональду Трампу 77 лет, а Байдену — 81 год.

Ранее Карлсон назвал обвинительный приговор Трампу концом американского правосудия.

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