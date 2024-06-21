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Новым собакам Путина дадут клички, когда они пройдут карантин

Песков заявил, что корейским собакам Путина пока не дали клички

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KCNA/Reuters

Двум охотничьим собакам редкой породы пхунсан, которых Владимиру Путину подарил Ким Чен Ын, еще предстоит дать клички. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Газеты.Ru». Но сначала собаки должны пройти карантин.

«Им еще предстоит дать клички, после того, как они окажутся здесь, после того, как будут выполнены все необходимые процедуры, связанные с карантином и так далее и тому подобное», — сказал он.

20 июня глава КНДР Ким Чен Ын во время визита Владимира Путина в страну подарил коллеге двух охотничьих собак породы пхунсан.

До этого Ким Чен Ын вручил президенту России Владимиру Путину высшую государственную награду КНДР — орден Ким Ир Сена. Церемония награждения прошла 19 июня в Пхеньяне. Ким Чен Ын отметил, что вручение ордена Путину является для него «большой честью».

По его словам, это выражение «безграничного уважения и доверия» к российскому президенту за его «особые заслуги в развитии отношений» между Россией и Северной Кореей.

На этой неделе Путин посетил КНДР впервые за 24 года — впервые он ездил в Пхеньян во время своего первого президентского срока в 2000 году.

Ранее Песков заявил, что Ким Чен Ыну были нужны оба «Ауруса» — обычный и лимузин. Он не согласился с мнением, что это дорогой подарок.

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