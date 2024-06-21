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В Кремле заявили, что отказ от взаимодействия с РФ не нравится многим в Молдавии

Песков заявил, что в Молдавии многим не нравится отказ от взаимодействия с РФ

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РИА Новости

Кишинев сейчас априори отказывается от взаимодействия с Москвой, и это не нравится большому количеству жителей Молдавии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Очень много людей в Молдавии считает, что страна должна развиваться во всех направлениях. Будущие интересы страны не могут быть связаны только с Европейским союзом, а должны быть связаны и с такими перспективными рынками, как Россия, как интеграционные процессы на пространстве бывшего СССР», — заявил он.

Песков добавил, что почему-то это направление сейчас априори исключается из повестки дня руководством Молдавии. «Мы видим, что эта тенденция не нравится большой части населения Молдавии. Но это внутримолдавские дела, мы за ними внимательно наблюдаем», — пояснил он.

21 июня Европейский союз утвердил 25 июня в качестве даты начала переговоров с Украиной и Молдавией о членстве в сообществе.

Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о начале переговоров относительно вступления страны в ЕС. Санду, слова которой приводит пресс-служба, отметила, что Молдавия выполнила все рекомендации Еврокомиссии для начала соответствующих переговоров. По словам президента, цель республики – интеграция в Евросоюз к 2030 году.

Ранее в МИД России рассказали о «Санду-рейхе» в Молдавии.

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