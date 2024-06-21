Президент Украины Владимир Зеленский на конференции в Швейцарии хотел заручиться новой поддержкой, но произошло наоборот, он даже потерял симпатию стран глобального Юга. Об этом британскому журналу Spectator заявил неназванный бывший высокопоставленный сотрудник его офиса.

«Зеленский надеялся, что конференция знаменует новую веху международной поддержки... но она лишь показала, насколько сильно мы потеряли поддержку глобального Юга», — заявил собеседник издания.

Также отмечается, что, хоть десятки государств и подписали коммюнике по итогам саммита, из всех участников только США и Европейский союз (ЕС) высказали безоговорочную поддержку, а многие страны и вовсе отказались поддерживать документ.

Швейцарская конференция по Украине прошла в период с 15 по 16 июня в городе Бюргенштоке.

Совместное коммюнике по итогам встречи призывает вернуть Украине контроль над Запорожской атомной электростанцией, призывает предоставить доступ к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех российских и украинских военнопленных. В документе также говорится о необходимости диалога между Москвой и Киевом. Из 91 участника конференции коммюнике поддержали только 76 стран.

Ранее Лавров заявил, что мировое большинство не подписалось под ультиматумами в адрес России.