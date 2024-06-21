Политолог раскрыл, какое значение Вьетнам имеет для России

Политолог, журналист, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве России Геворг Мирзаян в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал поездку президента России Владимира Путина во Вьетнам. Эксперт подчеркнул, что республика имеет огромное значение для Москвы относительно усиления влияния в Юго-Восточной Азии.

«Вьетнам — это динамично развивающееся большое государство в Юго-Восточной Азии, один из региональных лидеров. Если мы заходим в Юго-Восточную Азию, мы, естественно, будем заходить через Вьетнам», — сказал Мирзаян.

Он добавил, что Россия и Вьетнам налаживают не только торгово-экономическое партнерство, но и военно-техническое.

20 июня Путин завершил государственный визит во Вьетнам.

Российский лидер назвал продуктивными переговоры с президентом республики То Ламом и премьер-министром Фам Минь Чинем и заявил о хороших перспективах развития отношений двух стран.

Госдеп США после этого сообщил, что отправит во Вьетнам помощника госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниела Критенбринка. Целью визита Вашингтон назвал намерение подчеркнуть приверженность «свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону».

Ранее китайский профессор заявил о провале попыток США изолировать РФ.