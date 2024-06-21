Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог раскрыл, какое значение Вьетнам имеет для России

Политолог Мирзаян: Вьетнам является ценным партнером для России

close
100%
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Политолог, журналист, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве России Геворг Мирзаян в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал поездку президента России Владимира Путина во Вьетнам. Эксперт подчеркнул, что республика имеет огромное значение для Москвы относительно усиления влияния в Юго-Восточной Азии.

«Вьетнам — это динамично развивающееся большое государство в Юго-Восточной Азии, один из региональных лидеров. Если мы заходим в Юго-Восточную Азию, мы, естественно, будем заходить через Вьетнам», — сказал Мирзаян.

Он добавил, что Россия и Вьетнам налаживают не только торгово-экономическое партнерство, но и военно-техническое.

20 июня Путин завершил государственный визит во Вьетнам.

Российский лидер назвал продуктивными переговоры с президентом республики То Ламом и премьер-министром Фам Минь Чинем и заявил о хороших перспективах развития отношений двух стран.

Госдеп США после этого сообщил, что отправит во Вьетнам помощника госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниела Критенбринка. Целью визита Вашингтон назвал намерение подчеркнуть приверженность «свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону».

Ранее китайский профессор заявил о провале попыток США изолировать РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами