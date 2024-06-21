Арестович связал завершение конфликта с изменением внутренней политики Украины

Бывший советник офиса президента Зеленского Алексей Арестович (внесен в список террористов и экстремистов) связал завершение конфликта Москвы и Киева с изменениями во внутренней политике Украины, которой необходимо сделать «исторически правильный выбор». Об этом он заявил в интервью Ксении Собчак на ее YouTube-канале.

«Решение [конфликта] здесь в самом неожиданном месте – это решение в изменении внутренней политики Украины. Здесь лежит ключ к решению этой войны», — заявил Арестович.

По его словам, когда и Владимир Зеленский, и Петр Порошенко пришли к власти, они обнаружили, что не могут опираться на большинство, поскольку ведут неэффективную политику, и стали искать поддержку среди агрессивного меньшинства с националистическими настроениями.

«Нашим президентам не хватает силы воли сделать исторически правильный выбор и вернуть Украину к ее сути… они начинают играть в узко-электоральные игры, которые оборачиваются войной», — сказал он.

До этого Арестович заявил, что у Китая и стран Запада существует план прекращения российско-украинского конфликта, однако сейчас переговоры по нему пришли в тупик.

Ранее Арестович рассказал, что украинцы думают о России, даже когда едят пельмени и принимают душ.