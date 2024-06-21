Саммит по Украине в Швейцарии в очередной раз показал, что существующий миропорядок, основанный на гегемонии Запада, рушится. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал экс-депутат Верховной рады Олег Царев. Он напомнил, что на сегодняшний день у стран БРИКС суммарный объем ВВП больше, чем у «Большой семерки» (G7).

По словам политика, вместе со старой геополитической моделью перестают функционировать инструменты, которые очень долго разрабатывались.

«Вот страны Запада собрались «Большой семеркой» или в Швейцарии и считают, что сам тот факт, что они собрались, что-то решит. А это уже не решает. Вспомним, как [бывший президент Украины Виктор] Янукович встретился с послами, ему подписали бумагу с гарантиями, а потом вырвали. И все — де-факто она уже не действует», — напомнил Царев.

Он констатировал, что правила больше не работают.

Швейцарская мирная конференция по Украине состоялась 15–16 июня на курорте Бюргеншток. Итоговый документ саммита поддержали 80 стран-участниц из 91.

Руководитель отдела коммуникаций МИД Швейцарии Николя Бидо позднее заявил, что следующая международная конференция по Украине может пройти до выборов президента в США, которые запланированы на 5 ноября 2024 года.

Украинский лидер Владимир Зеленский также сообщил, что принятый по итогам конференции в Швейцарии «план действий» будет доведен до России перед вторым саммитом.

Ранее в Греции назвали истинную цель конференции по Украине в Швейцарии.