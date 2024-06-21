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Политолог объяснил резкую реакцию США на визит Путина во Вьетнам

Политолог Подлесный: США не просто так волнует визит Путина во Вьетнам

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Владимир Смирнов/РИА Новости

Резкая реакция со стороны США на визит российского президента Владимира Путина связана с опасениями по поводу сотрудничества двух стран. Запад опасается, что Россия получит из Вьетнама ресурсы, к которым ей постарались ограничить доступ, заявил политолог Геннадий Подлесный в беседе с 360.ru.

США беспокоит сотрудничество Москвы и Ханоя по трем основным позициям – в экономике, политике и военной сфере, считает эксперт.

«Если очень коротко говорить по первым двум, то мы — Россия — можем получить от Вьетнама то, чего не можем получить от других стран», — убежден он.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день во Вьетнаме производство чипов становится одним из ведущих направлений. На этом фоне политолог напомнил заявления Еврокомиссии о том, что Россия якобы использует чипы из китайских стиральных машин.

«Вот для того, чтобы их успокоить, что мы не будем выдирать чипы из стиральных машин, есть Вьетнам, который с удовольствием поставит нам эти чипы», — заключил он.

Напомним, Путин назвал продуктивными переговоры с президентом Вьетнама То Ламом и премьер-министром Фам Минь Чинем и заявил о хороших перспективах развития отношений двух стран. Госдеп США после этого сообщил, что отправит во Вьетнам помощника госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниела Критенбринка. Целью визита Вашингтон назвал намерение подчеркнуть приверженность Вашингтона «свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону».

Ранее Белый дом заявил о желании получить информацию от Вьетнама о визите Путина.

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