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Лавров: мировое большинство не подписалось под ультиматумами в адрес России

Лавров: многие страны не подписались под ультиматумами на форуме в Швейцарии

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Denis Balibouse/Reuters

Мировое большинство не захотело подписываться под ультиматумами в адрес России на конференции по Украине в Швейцарии. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

По его мнению, весь смысл конференции заключался в том, чтобы консолидировать максимально большее количество стран мирового большинства, прежде всего, вокруг формулы президента Украины Владимира Зеленского.

«В процессе они поняли, что мировое большинство не хочет подписываться под ультиматумами в адрес России вроде ухода из Крыма, ухода с Донбасса, согласия на создание трибунала, где будут судить Россию, согласия на выплату репараций и многие другие нереалистичные, шизофренические требования», — заявил дипломат.

16 июня глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что власти конфедерации проведут дискуссии с Россией после конференции по Украине. Также он подчеркнул, что ни один из трех пунктов, утвержденных в заключительном коммюнике конференции, не может быть реализован без участия Российской Федерации.

Конференция по Украине прошла в период с 15 по 16 июня в Бюргенштоке. В ходе саммита более половины участников заявили о необходимости присутствия России.

Ранее на Украине сообщили, где может состояться второй саммит по урегулированию конфликта.

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