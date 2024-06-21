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Орбан и Макрон в конце июня проведут переговоры

Орбан заявил, что 26 июня проведет переговоры с Макроном в столице Франции

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Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в конце июня проведет переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом глава правительства Венгрии рассказал в эфире радио Kossuth.

По словам политика, 24 июня он посетит Рим и встретится с итальянским премьер-министром Джорджей Мелони. После этого Орбан направится во французскую столицу, где 26 июня должны состояться его переговоры с Макроном.

Глава венгерского правительства добавил, что обе встречи пройдут в преддверии выборов руководителей Европейского союза (ЕС) и председательства Будапешта в региональном содружестве. Венгрия станет председателем Совета ЕС с 1 июня 2024 года и будет выполнять соответствующие обязанности на протяжении следующих шести месяцев.

19 июня представитель Венгрии при региональном содружестве Балинт Одор заявил, что Будапешт не стал включать пункт о помощи Украине в повестку ЕС на период своего председательства. При этом дипломат подчеркнул, что власти страны намерены внимательно следить за ситуацией в мире и включать те или иные вопросы в повестку по мере необходимости.

Ранее суд ЕС наложил на Венгрию многомиллионный штраф за нарушение правил по приему беженцев.

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