Дуда раскритиковал немецких полицейских за тайный ввоз мигрантов в Польшу

Президент Польши Анджей Дуда назвал «скандалом» тайную транспортировку нелегальных мигрантов в республику, которую организовала полиция Германии. Глава государства прокомментировал ситуацию в ходе интервью для радиостанции Radio Zet.

Как сказал польский лидер, немецкие правоохранители совершили «незаконные действия».

«Это абсолютный скандал, нарушение всех правил», — подчеркнул Дуда.

Он добавил, что деятельность полиции Германии можно сравнить с обстановкой на границе Польши и Белоруссии. По его словам, в обоих случаях соседние страны пытались «выпихнуть» нелегальных мигрантов на польскую территорию.

17 июня издание Dziennik.pl сообщило, что немецкие правоохранители по ночам завозят в Польшу нелегальных мигрантов. Один из таких инцидентов произошел в районе города Осинов-Дольный на западе государства.

Журналисты выяснили, что в темное время суток полицейская машина въехала на территорию Польши из Германии. После этого из автомобиля вышли двое взрослых и трое детей, а сами стражи порядка вернулись в родную страну. Когда на место прибыли польские пограничники и правоохранители, группа людей с Ближнего Востока уже скрылась.

Ранее Польша восстановила буферную зону на границе с Белоруссией.