Генсек ОДКБ оценил статус Армении в организации

Армения продолжает оставаться союзником Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Такое заявление сделал генеральный секретарь этой международной структуры Имангали Тасмагамбетов, передает РИА Новости.

Тасмагамбетов пообщался с журналистами после завершения заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) стран — членов ОДКБ. Мероприятие состоялось в период с 20 по 21 июня в Казахстане. При этом Ереван отказался от участия во встрече.

«Армения была и есть наш союзник, все наши обязательства перед Арменией сохраняются», — сказал генеральный секретарь организации.

Он добавил, что остаться членом ОДКБ или выйти из ее состава — это суверенное право Армении. В то же время Тасмагамбетов рекомендовал журналистам адресовать вопросы о приостановке финансирования организации самому Еревану.

В феврале 2024 года армянский премьер-министр Никол Пашинян сообщил о приостановке участия страны в работе ОДКБ. Позже во внешнеполитическом ведомстве республики анонсировали заморозку финансирования организации в текущем году.

13 июня глава правительства Армении заявил, что выход государства из ОДКБ станет следующим логическим шагом. Однако властям страны только предстоит определиться со сроками реализации этой инициативы.

Ранее в МИД РФ призвали Армению прекратить «бесконечную возню» вокруг ОДКБ.