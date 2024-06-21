Армения признала Палестину

Армения, подтверждая приверженность международному праву и принципам равенства, суверенитета и мирного сосуществования народов, признает Государство Палестина. Об этом говорится в заявлении МИД республики.

В ведомстве отметили, что всегда выступали за мирное урегулирование палестинского вопроса и поддержку двухгосударственного принципа решения израильско-палестинского конфликта. Это единственный способ гарантировать, что израильтяне и палестинцы смогут реализовать свои законные стремления, говорится в заявлении.

«На основании вышеизложенного и подтверждая свою приверженность международному праву и принципам равенства, суверенитета и мирного сосуществования народов, Республика Армения признает государство Палестина», — сообщили в МИД.

22 мая Норвегия, Ирландия и Испания объявили о своем решении признать Палестину. Решение вступило в силу 28 мая. Изначально они не собирались этого делать до урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, но затем решили, что это поможет приблизить подписание мирного договора. В ответ на это Израиль отозвал из этих стран своих послов. Пока в ХАМАС приветствуют международное признание, израильтяне обещают продолжать военные действия, несмотря на него.

17 июня постоянный председатель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя заявил, что членство Палестины в ООН запустит переговоры между палестинцами и израильтянами. Дипломат подчеркнул, что Соединенные Штаты ранее наложили вето на резолюцию, рекомендующую Генеральной ассамблее принять Палестину в ООН.

Ранее Макрон назвал несвоевременным признание Палестины.