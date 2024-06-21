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Посол предостерег Южную Корею от попыток шантажировать РФ

Посол Зиновьев назвал неприемлемыми угрозы и шантаж РФ со стороны Южной Кореи

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korea-seoul.mid.ru

Российский посол в Сеуле Георгий Зиновьев в ходе встречи в южнокорейском министерстве иностранных дел заявил о неприемлемости шантажа и угроз в адрес РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале дипломатического представительства Москвы в азиатской республике.

В заявлении отмечается, что встреча состоялась 21 июня. Ее участниками стали посол РФ и первый заместитель главы внешнеполитического ведомства Республики Корея Ким Хон Гюн.

«Георгий Зиновьев подчеркнул неприемлемость попыток угроз и шантажа в адрес РФ. Отметил, что сотрудничество между Россией и КНДР не направлено против третьих стран, соответствует принципам и нормам международного права», — рассказали в дипломатическом представительстве.

Также посол заявил, что взаимодействие Москвы и Пхеньяна способствует поддержанию мира и стабильности на Корейском полуострове.

Ким Хон Гюн, в свою очередь, оповестил российского дипломата о позиции Сеула по поводу последних тенденций в отношениях Москвы и Пхеньяна. В том числе он рассказал, как Южная Корея оценивает визит президента РФ Владимира Путина в КНДР и подписание двумя государствами соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Российский лидер прилетел в Северную Корею вечером 18 июня. На следующий день он провел переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном, после завершения которых главы государств подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. В том числе речь идет о сотрудничестве в военной сфере.

Ранее в Сеуле связали объемы военной помощи Киеву со степенью развития отношений Москвы и Пхеньяна.

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