В США оценили слова Путина о возможном изменении ядерной доктрины РФ

США открыты к переговорам с РФ по вопросам ядерных рисков и контролю над вооружениями без привязки к текущему конфликту на Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на неназванного представителя американского Совета национальной безопасности (СНБ).

Таким образом в Вашингтоне прокомментировали одно из заявлений российского президента Владимира Путина, сделанное в ходе пресс-конференции 20 июня. Тогда глава государства допустил возможность внесения изменений в ядерную доктрину страны. Тем не менее он уточнил, что пока Москва не нуждается в возможности нанесения превентивных ядерных ударов.

«Мы остаемся открыты к разговору с Россией относительно ядерных рисков и контроля над вооружениями», — сказал источник агентства.

При этом он подчеркнул, что США никогда не связывали диалог по этим вопросам с украинским кризисом.

В то же время представитель СНБ обратил внимание на готовность Вашингтона обсуждать с Москвой формат соглашения, которое может заменить собой Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). По его словам, американские власти не раз оповещали РФ о желании поддерживать соответствующий диалог. Но российская сторона отклонила все предложения США из-за их помощи Украине, добавил источник.

Ранее бывший советник Трампа призвал американские власти провести ядерные испытания.