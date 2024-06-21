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Стало известно, что Ким Чен Ын подарил Путину

Ким Чен Ын подарил Путину картину и бюст с пожеланиями здоровья

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KCNA/Reuters

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе визита Владимира Путина в страну подарил российскому лидеру бюст с пожеланиями здоровья и инкрустированную перламутром картину с портретом президента над Красной площадью. Это следует из фотографий, опубликованных Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

На белом бюсте Владимир Путин изображен в пиджаке и галстуке, а на черном постаменте из мрамора видны надписи «глубокоуважаемый» и «желаю вам здоровья».

Картина с изображением президента России обрамлена резной прямоугольной рамой. На черном холсте выгравирован Кремль, рядом показан собор Василия Блаженного. Кроме того, на картине виден салют, а в самом центре размещен портрет Владимира Путина.

Как отмечает ЦТАК, Ким Чен Ын передал «подарок на память о визите президента РФ товарища Владимира Владимировича Путина в нашу страну».

18 июня Владимир Путин прибыл в Пхеньян с официальным визитом. На следующий день глава государства провел переговоры с Ким Чен Ыном, по итогам которых стороны подписали договор о всеобъемлющем партнерстве. Как рассказал северокорейский лидер, этот документ предполагает развитие сотрудничества двух государств во всех сферах, включая военную.

Ранее во Вьетнаме показали портрет Путина, созданный тенью от берез и коня.

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