Во Вьетнаме показали портрет Путина, созданный тенью от берез и коня

Портрет президента Российской Федерации Владимира Путина, образованный тенью от вращения скульптур берез и коня, показали на концерте в честь визита российского лидера на сцене Большого оперного театра в Ханое. Об этом сообщает РИА Новости.

Всего были представлены два портрета: на темное полотно проецировался свет, проходящий через скульптуры берез и коня, вставшего на дыбы. В первом случае было показано изображение Путина в молодости, а после вращения скульптур появилось изображение российского лидера в должности президента страны.

20 июня президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко заявил, что визит Путина во Вьетнам очень важен с той точки зрения, что это уравновешивает азиатский вектор России.

В этот же день сСтарейший ханойский отель «Метрополь» подготовил особое меню для приема в честь визита Владимира Путина.

Также Путин сказал, что Россия и Вьетнам работают над устранением проблем с расчетами, осложнившимися из-за санкций.

Ранее Путин не исключил поставок оружия в КНДР.