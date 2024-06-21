В МИД назвали количество стран, граждане которых могут въезжать в РФ без виз

Директор консульского департамента МИД России Алексей Климов назвал количество стран, граждане которых могут въезжать в РФ без виз по обыкновенным паспортам. Его слова передает РИА Новости.

«В настоящее время в соответствии с двусторонними соглашениями об отмене визовых формальностей граждане более 65 стран могут въезжать в Россию без виз по обыкновенным паспортам. Только за последние четыре года были заключены и вступили в силу 15 таких соглашений», — заявил он.

Дипломат также добавил, что в настоящее время еще с девятью странами ведутся переговоры о достижении подобных договоренностей.

13 июня Министерство экономического развития России предложило ввести возможность оформления виз в РФ по прибытии и отмены виз для некоторых государств в одностороннем порядке.

До этого министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что туристический поток иностранцев в Россию в январе-апреле текущего года вырос на 40% в сравнении с таким же периодом 2023 года.

29 мая Климов сообщил, что граждане Китая лидируют среди иностранных граждан, получивших электронные визы в Россию за последние полгода. Следом за ними идут граждане Германии и Турции. Затем — Индия и Саудовская Аравия.

Ранее стало известно, что шенгенские визы подорожали для россиян.