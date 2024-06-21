США и Европейский союз решили избавиться от президента Украины Владимира Зеленского в том числе из-за низкого уровня поддержки среди населения. Такое мнение выразил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По его словам, вложения Вашингтона и Брюсселя в Зеленского не оправдались.

Володин заявил, что рейтинг Зеленского на Украине в мае опустился до 17%. Случилось это, по мнению парламентария, из-за планов по снижению возраста мобилизации до 18 лет, экономических проблем и поражений украинских Вооруженных сил. Кроме того, срок президентских полномочий Зеленского истек в мае этого года.

Спикер Госдумы утверждает, что Зеленский и его соратники утратили доверие США и ЕС, поэтому они вынуждены создавать специальные комиссии по контролю за использованием выделяемых украинскому президенту средств в связи с тем, что «деньги разворовываются, а оружие — перепродается».

Еще одним фактором в избавлении от Зеленского Володин назвал неудачи Киева на поле боя. Потери Вооруженных сил Украины ежемесячно составляют более 50 тысяч человек, поставки западного оружия не помогают, подытожил парламентарий.

Ранее в Службе внешней разведки России заявили, что Запад готовится избавиться от Зеленского.