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В СК РФ оценили отказ Германии признать блокаду Ленинграда геноцидом

Бастрыкин: отказ Берлина признать блокаду Ленинграда геноцидом говорит о многом

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Нежелание немецких властей признавать блокаду Ленинграда в годы Великой Отечественной войны геноцидом говорит о многом, заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Его слова передает РИА Новости.

«Отказ Германии признать блокаду Ленинграда геноцидом о многом говорит», — сказал он.

23 мая официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что власти ФРГ отказались признать блокаду Ленинграда актом геноцида советского народа и преступлением против человечности. По словам дипломата, об этом свидетельствует ответ немецкого внешнеполитического ведомства на направленную незадолго до этого ноту Москвы.

18 марта российское руководство направило Германии официальную ноту с требованием признать блокаду Ленинграда и другие преступления Третьего рейха геноцидом. В документе подчеркивалось, что РФ считает «противоречивым» подход ФРГ к этому вопросу. Причина заключается в решении Берлина признать актом геноцида преступления эпохи колониализма, но не периода Второй мировой войны.

Ранее президент РФ Владимир Путин сравнил блокаду Ленинграда с геноцидом.

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