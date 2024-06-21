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Трамп пообещал, что не отправит военных США на Украину

Трамп заявил, что гарантирует отсутствие американских военных на Украине

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Vadim Ghirda/AP

Бывший президент США Дональд Трамп пообещал, что не отправит американских военных на Украину, если одержит победу на предстоящих президентских выборах. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу All-In Podcast.

«Да, я это гарантирую, я не сделаю этого», — сказал политик, отвечая на вопрос, может ли он гарантировать отсутствие военных США на территории Украины.

Разговоры о вступлении Украины в НАТО, как считает Трамп, привели к конфликту.

По его словам, он в течение 20 лет слышал о том, что если Украина вступит в НАТО, то это станет настоящей проблемой для России.

Американский президент Джо Байден, заявил политик, говорил много неправильных вещей, в том числе о вступлении Украины в Североатлантический альянс.

До этого Трамп пообещал положить конец многомиллиардным траншам Соединенных Штатов Украине в случае победы на выборах.

Ранее в США заявили, что Трамп на самом деле поддерживает военную помощь Украине.

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