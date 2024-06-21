Трамп пообещал, что не отправит военных США на Украину

Бывший президент США Дональд Трамп пообещал, что не отправит американских военных на Украину, если одержит победу на предстоящих президентских выборах. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу All-In Podcast.

«Да, я это гарантирую, я не сделаю этого», — сказал политик, отвечая на вопрос, может ли он гарантировать отсутствие военных США на территории Украины.

Разговоры о вступлении Украины в НАТО, как считает Трамп, привели к конфликту.

По его словам, он в течение 20 лет слышал о том, что если Украина вступит в НАТО, то это станет настоящей проблемой для России.

Американский президент Джо Байден, заявил политик, говорил много неправильных вещей, в том числе о вступлении Украины в Североатлантический альянс.

До этого Трамп пообещал положить конец многомиллиардным траншам Соединенных Штатов Украине в случае победы на выборах.

Ранее в США заявили, что Трамп на самом деле поддерживает военную помощь Украине.