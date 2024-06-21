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В МИД объяснили, почему не стали упрощать въезд в Россию для дружественных стран

МИД России не поддержал одностороннюю либерализацию въезда

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Shutterstock

Министерство иностранных дел России не поддержало одностороннюю либерализацию въезда, в том числе для иностранцев из дружественных стран, потому что этот шаг идет вразрез с принципом взаимности. Об этом РИА Новости заявил директор консульского департамента МИД Алексей Климов.

«Эти инициативы поставили бы иностранных граждан в привилегированное по сравнению с россиянами положение, что стало бы справедливым поводом для нареканий со стороны наших граждан», — заявил Климов.

Дипломат добавил, что подобные шаги для такой страны, как Россия, могут иметь необратимые последствия — тем более, что обычно односторонняя либерализация въезда предлагается странами, известными своим, например, пляжным туризмом.

До этого глава Минприроды РФ, сопредседатель межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с КНДР Александр Козлов заявил, что Россия и Северная Корея прорабатывают открытие прямых рейсов между странами.

До этого Кремль не увидел обращение грузинской партии об отмене визового режима.

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