Трамп сделал предвыборное обещание иностранным выпускникам колледжей США

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что студенты-иностранцы, окончившие американские учебные заведения, должны получать грин-карту к своему диплому об окончании вуза. Интервью опубликовано на YouTube-канале All-In Podcast.

Он подчеркнул, что если человек оканчивает колледж, то достоин автоматически получить Грин-карту как часть диплома. Трамп добавил, что самые квалифицированные выпускники, которые могут внести значительный вклад в развитие США, смогут остаться в стране.

Экс-президент согласился с заявлением ведущего, что сможет предоставить больше возможностей «импортировать в Америку лучших и самых ярких людей со всего мира».

До этого экс-президент США Дональд Трамп заявил, что нынешний глава Белого дома Джо Байден и его администрация совершают ошибку, когда говорят, что будущее Украины в НАТО.

Накануне стало известно, что высокопоставленные представители Демократической партии, включая помощников президента США Джо Байдена, усомнились в победе американского лидера на предстоящих выборах из-за его подходов к предвыборной кампании.

Ранее CNN узнал о регламенте дебатов Байдена и Трампа.