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Советник Байдена обсудил с генсеком НАТО вопросы устойчивости альянса

Салливан обсудил со Столтенбергом вопросы устойчивости НАТО

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

В Белом доме заявили, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили вопросы сплоченности блока и развития оборонной промышленности стран альянса. Об этом сообщает «Интерфакс».

В публикации отмечается, что обсуждения состоялись в преддверии 75-го юбилейного саммита Североатлантического альянса в Вашингтоне, который состоится в июле.

Саливан и Солтенберг в рамках диалога подчеркнули неизменную поддержку Украины со стороны НАТО, добавили в Белом доме.

До этого стало известно, что премьер Нидерландов Марк Рютте, который, вероятнее всего, сменит Йенса  Столтенберга на посту генсека  НАТО  после того, как президент Румынии  Клаус Йоханнис отказался выдвигаться на должность, является идеальным кандидатом на пост для сотрудничества с  Дональдом Трампом в случае его возвращения в Белый дом. 

Официальной процедуры назначения на руководящую должность в НАТО не существует, но все 32 члена альянса должны дать согласие на это назначение. Это означает, что кандидат может столкнуться со всевозможными списками пожеланий от стран — членов НАТО в обмен на их поддержку.

Ране генсек НАТО рассказал о модернизации ядерного потенциала альянса.

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