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В сенате США вновь призвали внести Россию в список спонсоров терроризма

Американские сенаторы призвали признать Россию страной-спонсором терроризма

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Американские сенаторы Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и Ричард Блюменталь призвали вновь признать Россию страной-спонсором терроризма, несмотря на ранее высказанные предупреждения со стороны Москвы о возможных ответных мерах. Об этом пишет РИА Новости.

Блюменталь заявил на пресс-конференции, что Россия должна быть признана частью группы стран, совершающих жестокие вещи.

Линдси Грэм добавил, что такое признание России даст «моральное ускорение» Украине и призвал сенат рассмотреть соответствующий законопроект.

Москва предупреждала о возможных ответных действиях в случае реализации инициативы по признанию ее государством-спонсором терроризма. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что подобные шаги могут навредить отношениям между странами.

До этого сообщалось, что президенту Украину Владимиру Зеленскому очень понравилась идея признать РФ спонсором терроризма и передать Украине ее замороженные активы. Об этом также рассказал сенатор США Линдси Грэм.

Ранее брат Кличко заявил, что должна быть возможность сменить Зеленского.

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