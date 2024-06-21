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В Германии «нашли» русский след в пожаре на заводе в Германии

Замглавреда Bild Ронцхаймер обвинил РФ в связи с пожаром на заводе Diehl

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IMAGO/Marius Schwarz/Global Look Press

Заместитель главного редактора газеты Bild Пауль Ронцхаймер обвинил Россию в связи с пожаром на оборонном заводе Diehl. Об этом Ронцхаймер пишет в социальных сетях.

«Эксклюзив: российское государство может нести ответственность за пожар на предприятии немецкого оружейного концерна Diehl в начала мае в районе Берлина Лихтерфельде. По моей информации, зарубежная разведка проинформировала немецкие службы о наличии конкретных данных о причастности России», — пишет Ронцхаймер.

Каких-либо доказательств или уточнения, какая иностранная разведка ему сообщила о связи России с пожаром на заводе, где производятся ЗРК Iris-T (поставляемые Украине), Ронцхаймер далее не предоставил.

Пожар в четырехэтажном здании возник утром 3 мая и был настолько сильным, что его не могли потушить на протяжении трех суток. Согласно информации представителя концерна, пожар случился на заводе, не относящемся к сектору вооружений, которые производит Diehl. Цех в Берлине специализируется на гальванизации, то есть покрытии металлом поверхности металлических изделий для автомобильной промышленности.

Ранее тушение оборонного завода Diehl в Берлине остановили из-за токсичной воды.

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