Путин выступил с основными темами по итогу визита во Вьетнам

Президент Российской Федерации Владимир Путин высказал основные тезисы по итогу визита во Вьетнам. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению президента РФ, Вашингтону никто не простит хамство американской стороны, а также давление на другие государства, это идет США во вред в стратегическом плане.

Путин также подчеркнул, что рассуждения Запада о нанесении российской стороне стратегического поражения являются большой ошибкой, ведь это могло бы означать «конец тысячелетней истории российского государства.

По его мнению, Киев пытается подать новое контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) как стратегический успех.

Также Путин добавил, что российская сторона размышляет о возможных изменениях в ядерной доктрине РФ. Он считает, что «вероятный противник» также работает над этим.

До этого Путин завершил государственный визит во Вьетнам.

Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко заявил, что визит президента России во Вьетнам очень важен с той точки зрения, что это уравновешивает азиатский вектор России. По его словам, если КНДР находится под опекой Китая, то Вьетнам ведет себя достаточно самостоятельно, балансируя между КНР и США.

Ранее сообщалось, что США хотят получить информацию от Вьетнама о визите Путина.