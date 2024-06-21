Премьер Грузии резко высказался об оппозиции и Украине

Правительство страны не допустит «украинизации» Грузии, к которому ведут члены оппозиционной партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение». Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает РИА Новости.

«Всем известно, что «Нацдвижение» желает рассмотреть в Грузии тот сценарий, который, к сожалению, произошел в нашей дружественной стране, Украине. Я хочу убедить членов «Нацдвижения», что в Грузии не будет украинского сценария и «украинизация» страны не произойдет ни в коем случае», — заявил Кобахидзе.

Грузинский премьер не раз обвинял своих противников из оппозиции в том, что они стремятся открыть так называемый «второй фронт» против России — Кобахидзе уверен, что это приведет в итоге к уничтожению грузинской государственности.

До этого глава МИД страны Илья Дарчиашвили заявил, что Грузия держит курс в Европейский союз и Североатлантический альянс, это два основных приоритета Тбилиси во внешней политике.

Ранее грузинскую оппозиционерку обвинили в работе на Киев.