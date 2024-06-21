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В Грузии напомнили о проевропейском курсе страны

Глава МИД Грузии заявил, что страна держит курс в Евросоюз и НАТО

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Shakh Aivazov/AP

Грузия держит курс в Европейский союз и Североатлантический альянс, это два основных приоритета Тбилиси во внешней политике. Об этом заявил глава МИД страны Илья Дарчиашвили, передает РИА Новости.

«У нас есть два основных внешнеполитических приоритета - это европейская и евроатлантическая интеграция, и мы работаем в этом направлении в ежедневном и постепенном режиме. Население видит, что, несмотря на вызовы и очень часто несправедливые оценки, Грузия все равно постепенно продолжает свой путь», — заявил Дарчиашвили.

Глава грузинского внешнеполитического ведомства заявил, что власти страны сделали это направление и процесс необратимым.

До этого премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что улучшению отношений Тбилиси с Соединенными Штатами и Евросоюзом поспособствует окончание конфликта на Украине.

Премьер Грузии выразил надежду, что конфликт на Украине в ближайшее время закончится.

Ранее грузинскую оппозиционерку обвинили в работе на Киев.

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