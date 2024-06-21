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В Госдепе пообещали Украине вступление в НАТО в будущем

В Госдепе заявили, что Украина в будущем вступит в НАТО

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Украина в будущем вступит в Североатлантический альянс. Об этом заявил пресс-секретарь государственного департамента Соединенных Штатов Мэттью Миллер, передает РИА Новости.

«Будущее Украины в НАТО. Она станет членом НАТО. Мы дали это ясно понять», — заявил Миллер.

Когда это произойдет и при каких условиях — Миллер не уточнил.

До этого министр обороны США Ллойд Остин заявил, что не видит у стран-членов НАТО признаков желания и готовности к принятию в ряды организации новых стран «в ближайшем будущем».

Министры обороны стран НАТО согласовали новые меры по противодействию России, которые станут ответом на якобы «акты саботажа со стороны РФ» против членов альянса. Эти меры, в том числе, включали введение ограничений в отношении российской разведки.

Ранее в НАТО допустили расширение в новом регионе.

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