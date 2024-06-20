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Бастрыкин: попытки реабилитировать нацизм не остаются без внимания СК

Бастрыкин: попытки переписать историю Второй мировой не остаются без внимания СК

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Попытки Прибалтики и Украины переписать историю Второй мировой войны и представить героями тех, кто совершал зверства в отношении граждан, не остаются без внимания Следственного комитета РФ. Об этом сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин, передает РИА Новости.

«Такие попытки реабилитировать нацизм Следственный комитет также не оставляет без внимания», — заявил он.

12 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об опасности возрождения нацизма из-за проводимой Соединенными Штатами и их союзниками политики, которые нагнетают радикальные настроения.

В марте Россия включила в «стоп-лист» 347 граждан Латвии, Литвы и Эстонии, среди которых министры, депутаты парламентов, общественные деятели и журналисты. МИД отметил, что въезд закрыт представителям стран Прибалтики, «враждебно настроенным» к России.

Ранее в Госдепе США заявили, что украинский нацбат «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) изменился.

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