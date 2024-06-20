ФРГ выступала против жестких мер при обсуждении нового пакета антироссийских санкций

Германия выступала против введения жестких мер при обсуждении нового пакета санкций Евросоюза в отношении России. Об этом пишет немецкое агентство DPA.

По его данным, тот факт, что страны ЕС долго не могли согласовать новый пакет рестрикций, отчасти связан с позицией ФРГ по этому вопросу. Немецкая сторона выражала беспокойство и настаивала на внесении изменений в содержание этого пакета. Как сообщает агентство, ссылаясь на неназванных дипломатов, власти Германии в первую очередь требовали смягчения жестких мер против обхода антироссийских санкций, которые Евросоюз собирается представить в новом пакете.

DPA также отмечает, что ФРГ придерживалась такой позиции, поскольку она, вероятно, хочет избежать финансовых потерь и чрезмерных административных расходов, которые может повлечь ужесточение наказания за обход рестрикций.

20 июня стало известно, что постпреды стран ЕС согласовали 14-й пакет санкций против России. Этот пакет включит меры по предотвращению обхода уже введенных ограничений.

До этого EUobserver сообщил, что государства Евросоюза планируют согласовать очередной пакет санкций против РФ к началу саммита организации 27 июня.

Ранее в Европе обеспокоились последствиями санкций против Мосбиржи.