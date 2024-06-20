Путин рассказал, как устранить проблемы с расчетами с Вьетнамом

Россия и Вьетнам работают над устранением проблем с расчетами, осложнившимися из-за санкций. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, слова которого передает ТАСС.

По словам президента России, вопросы связаны с тем, чтобы переходить на расчеты в национальных валютах, в том числе и в рублях.

«Надо только назначить уполномоченные банки, которые не боялись бы третичных санкций, которые не работают в третьих странах», — подчеркнул Путин.

Также Путин назвал продуктивными переговоры с президентом Вьетнама То Ламом и премьер-министром Фам Минь Чинем.

Вечером 18 июня Путин посетил КНДР и на следующий день провел там переговоры с председателем страны Ким Чен Ыном. 20 июня президент России посетил Вьетнам.

Ранее Путин оценил возможность ограничения доступа к информации.